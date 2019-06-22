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 США ввели санкции против 5 китайских IT-организаций

Министерство торговли США в пятницу сообщило о внесении пяти китайских организаций в список юридических лиц, которые не могут закупать американские товары и услуги, по соображениям государственной безопасности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в пресс-релизе министерства, в число компаний входят Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Действия этих организаций были признаны противоречащими интересам госбезопасности и внешней политики США. Для того, чтобы продавать им товары и услуги, американским компаниям теперь требуется получать специальное разрешение.

Организации, вошедшие в "черный список", занимаются разработками в области сверхбыстрых компьютерных вычислений, производством микрочипов, разработкой программного обеспечения и т.д.

Как отмечается в пресс-релизе Минторга, компания Sugon, которая является мажоритарным владельцем Higon, ранее публично признавала, что вооруженные силы Китая входят в число конечных потребителей ряда ее продуктов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133681
 
 
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