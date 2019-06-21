 "Нафтогаз" возобновил подготовку к выпуску еврооблигаций

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", закупка проводится по переговорной процедуре, ожидаемая стоимость контракта составляет 6,2 млн грн, передает БизнесЦензор.

Ранее Deloitte проводил аудит консолидированной отчетности "Нафтогаза" с 2012 по 2018 годы.

"Основными задачами, которые должны быть реализованы, является подготовка и выпуск Писем-заверений для выпуска еврооблигаций, а также просмотр и предоставление комментариев относительно другой информации проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности. Подготовка соответствующих документов является стандартным условием для выпуска еврооблигаций", – сообщают в НАК.

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Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимо найти $1 млрд.

Ранее глава "Нафтогаза" отмечал, что допускает возможность выпуска еврооблигаций ближе к сентябрю.

Украина планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газав свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Напомним, в ноябре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за неблагоприятной ситуации на мировых финансовых рынках по итогам проведения серии встреч с инвесторами в США и Лондоне.

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