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 Google может прекратить выпуск планшетов

Компания Google больше не намерена разрабатывать собственные планшеты, полностью сосредоточившись на выпуске ноутбуков.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные издания ComputerWorld, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Pixel Slate, выпущенный на рынок в прошлом году, стал последним планшетом от Google. Компания работала над созданием двух более компактных версий этого планшета, однако на текущей неделе решила прекратить разработку. Официально об этом в самой компании было объявлено 19 июня, а сотрудников, работавших над планшетами, уже начали переводить на работу над ноутбуками.

Отмечается, что данное решение никак не скажется на выпуске смартфонов и компьютеров Pixel: они разрабатываются другими подразделениями Google. Кроме того, как отмечает ComputerWorld, у Google довольно размытые понятия планшета и ноутбука. Так, например, устройство без клавиатуры - это планшет. Но тот же планшет Pixelbook с присоединенной клавиатурой определяется Google как ноутбук.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133639
 
 
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