 В конкурсе на главу "Расчетного центра" победил бывший руководитель "Украинской биржи"

Как сообщили в пресс-службе Расчетного центра, в целом в конкурсе участвовало 14 претендентов, во второй этап вышли 5 из них, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На втором этапе (конкурса) кандидаты представили свое видение дальнейшего развития и стратегии ПАО в качестве клирингового учреждения и центрального контрагента на рынке финансовых инструментов Украины. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендовала назначить … Олега Ткаченко", – сообщает РЦ.

Следующим этапом должно стать утверждение кандидатуры на должность главы наблюдательным советом, а затем ее согласование Нацбанком.

Конкурс был проведен в связи с истечением 3 августа срока полномочий нынешнего главы РЦ Юрия Шаповала.

Доля Нацбанка в уставном капитале "Расчетного центра" составляет 83,5491%. Помимо того, акционерами РЦ являются государственные "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а также подконтрольный группе "СКМ" банк ПУМБ.

"Расчетный центр" создан на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) для проведения денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, совершенными на фондовой бирже и вне фондовой биржи, если проводятся расчеты по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты".

6 сентября 2013 года НБУ выдал "Расчетному центру" банковскую лицензию.

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