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Все про:долг (1204) зарплата (575) шахта (231) шахтеры (166) Герус (42)

 Шахтерам "Львовуголя" и "Волыньуголя" выплатили 200 миллионов долгов по зарплате, – Герус

Задолженность по выплате заработной платы на сумму 200 млн грн перед шахтерами государственных предприятий "Львовуголь" и "Волыньуголь" погашена.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На этой неделе были погашены задолженности по зарплате за апрель шахтерам ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь" (9200 шахтеров). В целом, для погашения около 200 млн грн долгов из государственного бюджета было направлено только 41 млн грн. А остальные средства – за счет действий, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля", – сообщил Герус.

По словам представителя президента, на следующей неделе также будут погашены долги по зарплате за апрель перед шахтерами ГП "Шахта им.Сургая" в Донецкой области.

"Сегодня шахта им.Сургая подписала прямой контракт на сбыт угля, где теперь нет схемы с ненужным посредником (частным)", – добавил Герус.

Как сообщалось, ране шахтеры западного угольного бассейна, а также ряда государственных шахт Донецкой и Луганской областей угрожали организовать массовые акции протеста в Киеве в случае, если проблема долгов по зарплате не разрешится в ближайшее время.

Ранее шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области. По данным шахтеров, сумма задолженности по зарплате на "Львовугле" превышает 200 млн гривен.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133632
 
 
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