 Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd продана на аукционе за рекордные $21,5 миллиона

Об этом сообщили в аукционном доме Christie's, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Торги прошли в Нью-Йорке.

Среди лотов была самая культовая гитара фронтмена "The Black Strat", которая была неотъемлемой частью записи альбомов Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975), "Animals" (1977) и "The Wall" (1979), которую продали почти за $4 млн.

Также на торги была выставлена акустическая гитара Gilmour's Martin D-35, которую фронтмен использовал при записи треков "Wish You Were Here" и "Shine on You Crazy Diamond". Ее продали за $1 млн. В аукционном доме отметили, что таким образом был побит рекорд, ранее установленный гитарой Эрика Клэптона.

Гитара Fender Stratocaster 1954 года была продана за $1,8 млн, а Gretsch White Penguin 1958 года - за $447 тыс.

В Christie's назвали торги "рекордом мирового аукциона". По данным аукционного дома, они длились восемь часов, в них приняли участие более 2 тыс. человек из 66 стран. Аукцион проводился в пользу защиты окружающей среды. Средства были переданы организации ClientEarth.

