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 Нацбанк сократил покупку валюты за неделю в 3 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 18 по 21 июня купил на межбанковском валютном рынке $40,5 млн, тогда как неделей пополнил резервы на $135,1 млн.

По данным НБУ, все $40,5 млн были приобретены по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом продажу валюты на межбанке на текущей неделе НБУ не осуществлял.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $1,6 млрд, в том числе в июне – $278,3 млн, а продал – $231,43 млн (в июне продажа отсутствовала).

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) с 10 по 14 июня купил на межбанковском валютном рынке $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

С 3 по 7 июня НБУ купил на межбанковском валютном рынке $102,7 млн, тогда как неделей ранее он купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, однако продал $43 млн.

Напомним, Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133630
 
 
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