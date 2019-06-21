[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.39
 Финансы
  500  0
Все про:банки (3306) кредит (1160) НБУ (3788) рефинансирование (137)

 Нацбанк выдал трем банкам рефинансирование на 6,9 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 21 июня удовлетворил заявки на получение рефинансирования трех банков на общую сумму 6,9 млрд грн по ставке 17,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 14 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, на предыдущем тендере 7 июня Национальный банк удовлетворил заявки на получение рефинансирования трех банков на общую сумму 6,63 млрд грн по ставке 17,5% годовых.

Напомним, НБУ с 11 января 2019 года обновил операционный дизайн монетарной политики для более гибкого реагирования на переход банковской системы от профицита к дефициту ликвидности. Основными операциями нового дизайна являются тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по предоставлению кредитов рефинансирования на этот же срок. Процентная ставка по обоим инструментам установлена на уровне учетной ставки НБУ.

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депосертификатов не ограничены в объемах и проводятся, чередуясь, раз в неделю по пятницам: одну неделю – тендер по предоставлению ликвидности, вторую – размещение депозитных сертификатов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133624
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыНацбанк выдал трем банкам рефинансирование на 6,9 миллиарда
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Грузия Донбасс Зеленский Крым протест Россия СБУ Слуга народа электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх