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 Энергетика
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 "Укрэнерго" предупредило о риске введения ограничений для потребителей электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" направило обращение к Минэнергоугля, Кабмину и СНБО из-за риска возникновения дефицита мощность на угольных электростанциях, вызванного нехваткой угля и остановкой блоков ТЭС для проведения ремонта.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вижу критические предпосылки для возможного отключения потребителей из-за дефицита мощности на угольных электростанциях", – отметил Ковальчук.

Как пояснил глава "Укрэнерго", сейчас два блока ТЭС "Центрэнерго", работающие на газовой группе угля, одновременно выведены в аварийный ремонт.

"Для покрытия дефицита мощности, образовавшегося из-за "Центрэнерго", сейчас дополнительно включаем блоки Криворожской ТЭС, и на ее складах угля осталось на 5 дней. На Луганской ТЭС – еще на месяц, но поставок нет. Когда Криворожская ТЭС остановится, дефицит мощности может достичь 1000 мВт. А это – необходимость отключения/ограничения потребления для 6% всех потребителей страны", – отметил Ковальчук.

Глава "Укрэнерго" отметил, что представители тепловой генерации неофициально жалуются, что производство приносит убытки из-за снижения цены на электроэнергию ТЭС до 1,4-1,45 грн за кВт/ч, по сравнению с 1,8-2 грн еще несколько месяцев назад.

"Но операционная безопасность превыше всего. Поэтому я и обратился к Минэнергоугля, правительству, Секретарю СНБО с просьбой вмешаться в ситуацию, складывающуюся в энергосистеме накануне запуска новой модели рынка электроэнергии. Вряд ли отключение потребителей и чрезвычайное положение в энергосистеме будут хорошей рекламой результата двухлетнего внедрения закона", – добавил Ковальчук.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133621
 
 
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Украинец Андрей Слободян производит в Южной Корее бестопливные генераторы (БТГ) а вам мозги пудрят газом и углём.https://www.youtube.com/watch?v=BSu-wUXbUoI
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Новому гаранту некогда заниматься энергетикой и экономикой!!! Унего главное -ВЫБОРЫ и чтобы было 226 своих депутатов! Народ подождет или пусть переходит с угля на дрова!
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Сговор "донецких" и "зеленских". Приготовьте ваши кошельки !

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html

Вот тут как раз об этом
1. Приоритет использования угольных электростанций в генерации электроэнергии, вопреки интересам граждан и государства, будет поддерживаться режимом Зеленского.
Как следствие - никакого снижения коммунальных тарифов не будет. В перспективе будет только рост ибо уголь добывать все сложнее, а кушать Зеленскому хочется.
О милой зависимости от России и ОРДЛО в этом вопросе - это уже предательство со стороны Зеленского.
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Атомной електроэнергии в Украине хватает всю Украину обеспечить .Даже на экспорт продаётся .Нет никакого кризиса,они просто воруют наши деньги .
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Укрэнерго" предупредило о риске введения ограничений для потребителей электроэнергии
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