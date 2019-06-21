 "Укрэнерго" предупредило о риске введения ограничений для потребителей электроэнергии

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вижу критические предпосылки для возможного отключения потребителей из-за дефицита мощности на угольных электростанциях", – отметил Ковальчук.

Как пояснил глава "Укрэнерго", сейчас два блока ТЭС "Центрэнерго", работающие на газовой группе угля, одновременно выведены в аварийный ремонт.

"Для покрытия дефицита мощности, образовавшегося из-за "Центрэнерго", сейчас дополнительно включаем блоки Криворожской ТЭС, и на ее складах угля осталось на 5 дней. На Луганской ТЭС – еще на месяц, но поставок нет. Когда Криворожская ТЭС остановится, дефицит мощности может достичь 1000 мВт. А это – необходимость отключения/ограничения потребления для 6% всех потребителей страны", – отметил Ковальчук.

Глава "Укрэнерго" отметил, что представители тепловой генерации неофициально жалуются, что производство приносит убытки из-за снижения цены на электроэнергию ТЭС до 1,4-1,45 грн за кВт/ч, по сравнению с 1,8-2 грн еще несколько месяцев назад.

"Но операционная безопасность превыше всего. Поэтому я и обратился к Минэнергоугля, правительству, Секретарю СНБО с просьбой вмешаться в ситуацию, складывающуюся в энергосистеме накануне запуска новой модели рынка электроэнергии. Вряд ли отключение потребителей и чрезвычайное положение в энергосистеме будут хорошей рекламой результата двухлетнего внедрения закона", – добавил Ковальчук.

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