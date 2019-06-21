 Расходы на субсидии с начала года увеличились на 52%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 2 млн 159,6 тыс. семей, что составляет 99,4% общего количества обратившихся за ними и в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в мае 2019 года уменьшился на 45,5% по сравнению с маем 2018 года и составил 91,8 грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

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