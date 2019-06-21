 Госбюджет с начала года выполнен с профицитом на 7,7 миллиарда, – Минфин

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Временное превышение доходов на расходами государственного бюджета (профицит) составило 7,7 млрд грн по сравнению с запланированным годовым уровнем дефицита в 90 млрд грн", – указывается в материалах июньского макроэкономического обзора.

Вместе с тем заимствования на финансирование общего фонда госбюджета в январе-мае составляли 182,2 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке привлечено 155,5 млрд грн, на внешнем – 26,6 млрд грн, уточнил Минфин. Погашение основной суммы долга госбюджета составило 176,2 млрд грн.

"По состоянию на 3 июля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 29,5 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 49,7 млрд грн, чего в целом достаточно для обслуживания и выплат государственного долга", – отметил Минфин.

Ведомство также подтвердило показатель доходной части за пять месяцев на уровне 426,7 млрд грн, при этом, по данным министерства, недовыполнение составило 1,4%.

На выполнение доходной части бюджета повлияло перечисление НБУ 64,9 млрд грн, из которых 17,3 млрд грн поступили в мае, а также рост средней заработной платы, укрепившийся курс гривни, сокращение производства табака, освобождение с 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей, меньшие по сравнению с прогнозируемыми объемы импорта, пояснили в министерстве.

Расходы госбюджета за пять месяцев этого года составили 420,3 млд грн, в том числе – 381 млрд грн по общему фонду.

"Уровень выполнения плановых показателей по расходам общего фонда госбюджета – 91,7%", - уточнили в Минфине.

Как указывается в макроэкономическом обзоре, общая сумма расходов Пенсионного фонда за пять месяцев достигла 181,5 млод грн, из них 94,3 млрд грн – собственные поступления и 87,2 млрд грн – трансферт из госбюджета.

Причем собственные поступления ПФ выросли на 22,9% в годовом сравнении за счет роста средней заработной платы, а расходы увеличились на 24,7% из-за индексаций пенсий, финансирования одноразовой помощи отдельным пенсионерам, повышения пенсий военным пенсионерам и выплату Фондом монетизированных жилищно-коммунальных субсидий, указали в Минфине.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

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