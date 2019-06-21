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 В Латвии запустят лотерею по номерам кассовых чеков

С пятницы, 21 июня, в Латвии заработал специальный сайт, где жители могут зарегистрировать свой кассовый чек для участия в чековой лотерее.

Зарегистрировать чеки на сайте можно будет только с 1 июля, официальной даты старта чековой лотереи в Латвии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Delfi.lv.

В Службе госдоходов страны пояснили (VID), что на сайте жители уже сейчас могут ознакомиться с необходимой информацией, чтобы с 1 июля они могли успешно зарегистрировать для участия в лотерее свой чек, квитанцию или билет.

Лотерея чеков в Латвии будет проводиться впервые, и начинается она с 1 июля. Чтобы принять участие в лотерее чеков и претендовать на денежные выигрыши, а также на дополнительные призы, на специальном сайте нужно зарегистрировать чек, квитанцию или билет на сумму по меньшей мере 5 евро.

Подтверждающий сделку документ должен быть выдан за товар или услугу, приобретенные у зарегистрированного в Латвии налогоплательщика. После регистрации чек, квитанция или билет обязательно должны быть сохранены для получения выигрыша.

Начиная с 1 июля 2019 года для участников чековой лотереи в ежемесячном розыгрыше будут разыгрываться один денежный приз размером в 10 тыс. евро, три приза по 5 тыс. евро и 50 денежных призов по 100 евро.

В годовом розыгрыше можно будет выиграть одну денежную награду размером в 20 тыс. евро, четыре денежных приза в размере 10 тыс. евро и пять денежных наград по 2 тыс. евро.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133612
 
 
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