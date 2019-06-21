 Реконструкцию объездной дороги в Полтавской области завершат в 2019 году

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"Стабильное финансирование и постепенное развитие рынка дорожного строительства дает хороший результат. Еще два года назад мало кто верил в масштаб тех изменений, которые сейчас мы воплощаем в сегменте дорожного строительства. Еще очень много работы впереди", - сказал Новак.

По его словам, работы на объекте реконструкции объездной дороги Лубен начались почти 10 лет назад, но в 2012 году их остановили.

"Таких памятников бесхозяйственности по стране - десятки. Сейчас восстанавливаем работы на таких объектах, ремонтируем новые, направляя средства налогоплательщиков в развитие "артерий" экономики страны", - сказал Новак.

С 2012 года движение транспорта на этом пути было возможно только по правому проезду, где семь лет назад уложили два слоя асфальтобетона. Левый проезд был закрыт, поскольку здесь был устроен лишь слой регенерации. Последний за 6 лет потерял свои свойства, поэтому необходимо было обновить и его.

Проект восстановили летом прошлого года. В этом году работы на объездной дороге будут завершены.

В результате реконструкции дорога будет иметь I-б категорию с 4 полосами движения (по две полосы в каждую сторону движения), с шириной полосы движения - 3,75 м. Ширина проезжей части - 2х7,5м. Расчетная скорость - 110 км/ч.

"Во время реконструкции подрядчик использует асфальтобетон, приготовленный на собственном заводе в Пирятине. При производстве этого материала используется модифицированный битум. Это позволяет увеличить прочность, повысить устойчивость к динамическим нагрузкам и низкотемпературному растрескиванию", - отмечают в дорожной службе.

В ходе реконструкции по левому проезду построен мост через реку Сула на 204 км и по левому проезду завершается строительство путепровода через железную дорогу на 208 км.

По всему участку проведения работ будет осуществлен монтаж металлического барьерного ограждения, нанесение разметки, установлены новые дорожные знаки. Освещение предполагается в зонах транспортных развязок на одном уровне с отнесенным левым поворотом. В ходе реконструкции предусматривается устройство автобусных остановок с автопавильонами и остановочными площадками, устройство площадок для взвешивания большегрузых транспортных средств.

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