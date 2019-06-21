 Администрация президента представила план действий по цифровой экономике

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

21 июня в Администрации президента Украины прошло обсуждение концепции "Государство в смартфоне" как одного из важных компонентов цифровой экономики. На встрече присутствовали представители международных доноров и проектов технической помощи, в частности Агентства США по международному развитию (USAID), представительства Европейского союза в Украине, Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития (SIDA), Швейцарского бюро сотрудничества (SDC) и другие.

"Каждый из вас имеет и поддерживает хорошую идею или реформу для Украины. Например, проект "еМалятко", электронный кабинет застройщика или систему е-взаимодействия "Трембита". Я также знаю, что каждый из вас сталкивается с огромными барьерами на этом пути. И за каждым барьером стоит конкретная фамилия нерадивого чиновника. Мы хотим знать эти фамилии и сломать эти барьеры на пути изменений в Украине", – подчеркнул советник президента Михаил Федоров.

Он представил международным партнерам цифровой план действий и базовый фреймворк цифровой экономики: от цифровой инфраструктуры до цифровых навыков граждан и реализации проектов цифровых преобразований.

"Что касается е-услуг, то мы четко описали типичные жизненные ситуации: это рождение, поступление в детский сад, школу, университет, получение паспорта и водительского удостоверения, регистрация автомобиля или недвижимости, земли, брака и тому подобное. Сегодня каждая типичная ситуация – это огромное неудобство, стресс и коррупция. "Государство в смартфоне" – это возможность решить все эти ситуации в один клик и желательно с помощью смартфона, где человек будет иметь личную электронную подпись. То же касается и бизнеса. На практике все это – около 200 государственных услуг, которые мы сделаем электронными и объединим по бытовым и бизнес-ситуациям. Кроме того, необходима возможность проведения онлайн-соцопросов", – отметил советник президента.

По словам первого заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Алексея Выскуба, уже к концу этого года при поддержке международных партнеров могут воплотиться в реальность 70 новых приоритетных е-услуг, удобный портал е-услуг и мобильное приложение, доступный MobileID и запуск SmartID.

Во время встречи представители доноров и международных проектов дали свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались принятия необходимых законов для гармонизации украинского цифрового законодательства с европейским и открытия пути к единому цифровому рынку ЕС, усиления защиты персональных данных и реформы текущей системы защиты информации в стране, развития программ обучения цифровых навыков граждан, особенно пожилого возраста.

Отдельно участники встречи отметили разработку законопроекта "О развитии цифровой экономики", в котором необходимо закрепить цифровые права гражданина на равный доступ к технологиям и цифровым инфраструктурам, прежде всего широкополосному доступу к интернету; определить сущность и параметры цифровых универсальных услуг для граждан в различных сферах жизни (образование, медицина, транспорт, экология, туризм); закрепить принципы цифровой экономики и приоритет цифровых (электронных) данных и систем перед аналоговыми. Например, цифровая универсальная образовательная услуга будет включать наличие планшета у каждого ученика, мультимедийного учебного контента и wi-fi в каждом классе.

Также участники обсудили вопросы создания электронного реестра населения, что позволит с помощью технических средств оперативно и относительно дешево провести электронную перепись населения Украины путем наложения уже имеющихся государственных реестров (демографический, фискальный, медицинский, гражданский, реестр избирателей). Это также позволит выйти на создание Национальной системы идентификации (e-ID).

Кроме того, шла речь о развитии цифровой инфраструктуры, в частности широкополосного интернета в сельской местности. Это направление должно реализовываться в сотрудничестве с украинскими операторами и провайдерами и включать внедрение необходимых финансовых инструментов для преодоления цифрового неравенства граждан.

Федоров отметил, что все эти задачи уже включены в единый план действий, а координационные встречи станут регулярными.

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