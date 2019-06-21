 Нацкомиссия изменит формулу расчета предельных цен на электроэнергию

Проект соответствующих документов регулятор рассмотрел на заседании в пятницу и решил продолжить рассмотрение в понедельник, 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, планируется откорректировать Правила рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР) с учетом изменения порядка наложения спецобязательств (PSO) на рынке электроэнергии, и видоизменить формулу ограничения ценовых заявок энергопрозводителей.

При расчете предлагается использовать корректирующий коэффициент: отношение фактической оптово-рыночной цены (ОРЦ) без объема дотационных сертификатов к фактической ОРЦ с дотациями.

Проект изменений предполагает девятимесячный переходной период с момента введения рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, в течение которого участники в своих заявках по продаже электроэнергии указывают цену, не выше рассчитанной по следующей формуле: максимальное значение средних показателей за последние три месяца умноженное на понижающий коэффициент (отношение фактической оптовой рыночной цены без дотаций к фактической оптовой рыночной цене в апреле-июне, содержащей дотационные сертификаты).

При расчетах, которые осуществляет ГП "Оператор рынка", используется два периода в течение суток – минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и с 23:00 по 24:00) и максимальной (остальное время).

При таком механизме, расчетная граничная цена купли э/э на рынке "на сутки вперед", составила бы в среднем 1,4 грн за кВт/ч (без НДС).

Вместе с тем, представители всех тепловых энергогенерирующих компаний выступили против применения понижающего коэффициента при расчете prices cap.

Так, по словам выступившего на заседании НКРЭКУ гендиректора ООО "Д.Трейдинг" (входит в ДТЭК Рината Ахметова) Виталия Бутенко, применение понижающего коэффициента при расчете ценовых заявок тепловой генерации сделает ее работу экономически невыгодной.

"Времени до запуска рынка почти не осталось, все находятся в подвешенном состоянии, потому что непонятно как будут работать правила, вопрос жизненно важен для тепловой генерации. Мы надеялись, что корректировка будет принята, если вопрос будет затягиваться и дальше, это создаст серьезные риски для функционирования нового рынка", – подчеркнул глава компании.

И.о. гендиректора государственного ПАО "Центрэнерго" Петр Кравец сообщил, что применение понижающего коэффициента приведет к установлению отпускного тарифа компании ниже себестоимости, в результате компания, которая уже находится в сложном финансовом положении, к осени окажется без оборотных средств и не сможет закупить уголь.

"На сегодня себестоимость производимого "Центрэнерго" кВт-ч э/э составляет 1,92 грн, нам платят по 1,22 грн, мы несем 0,7 грн убытка на кВт/ч", – сказал Кравец.

По его словам, "Центрэнерго" закупает уголь по 2,6 тыс. грн за тонну, тогда как в тариф включены расходы на топливо в размере лишь 2 тыс. грн за тонну.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что регулятор учтет интересы всех участников рынка электроэнергии, а вопрос внесения изменений в правила РСВ и ВСР будет урегулирован в понедельник 24 июня.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом"продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, с не более 60% до не более 90% всего производимого объема электроэнергии по установленной в апреле-мае цене.

В частности, предусмотрено, что для целей PSO "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" будут продавать свою электроэнергию по предельным ценам по двусторонним договорам, заключенным на электронных аукционах.

Приобретать ее будут Гарантированный покупатель (госпредприятия, создаваемое на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа электроэнергии по "зеленым" тарифам), операторы системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго").

При этом граничная цена продажи электроэнергии определяется как средневзвешенная фактическая цена на отпуск электроэнергии соответствующего производителя в апреле-мае 2019 года.

Затем Гарантированный покупатель (ГП) будет продавать электроэнергию по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению.

Гарантированный покупатель будет продавать электроэнергию на биржевых сегментах (рынке "на сутки" вперед и внутрисуточном рынке), а также покупать на них электроэнергию для целей PSO. Предполагается, что ГП будет покупать э/э по двусторонним договорам и на биржевых сегментах на территории специальной торговой зоны – "остров Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС)".

На 1 июля 2019 года в Украине запланирован запуск нового модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

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