[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.39
 Аграрный рынок
  191  0
Все про:зерно (332) Минагрополитики (552) экспорт (1435) зерновые (313)

 Экспорт зерновых достиг 49 миллионов тонн

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 21 июня 2019 года экспортировала 48,9 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 26,3% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 29,2 млн тонн кукурузы, 15,5 млн тонн пшеницы, 3,5 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 289,6 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагрополитики, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133587
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынокЭкспорт зерновых достиг 49 миллионов тонн
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Грузия Донбасс Зеленский Крым протест Россия СБУ Слуга народа электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх