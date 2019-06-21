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 Правительство разрешило "Укрспирту" экспортировать все виды этилового спирта

Кабинет министров Украины расширил полномочия ГП "Укрспирт" для осуществления оптовой торговли и экспорта всех видов спирта этилового ректификованного.

Соответствующее постановление №521 правительство приняло 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, к Министерству аграрной политики и продовольствия поступило обращение от "Укрспирта" с информацией о полученных коммерческих предложениях по поставкам спирта этилового ректификованного неденатурованного с концентрацией спирта менее 80% от компаний с Канады, Белиза, Турции и 10 стран Европейского союза. В связи с этим госпредприятие попросило расширить перечень возможной продукции для экспорта.

Мощности "Укрспирта" по производству спирта этилового ректификованного составляют более 30 млн дал в год, в тоже время, в связи с сокращением спроса на эту продукцию на внутреннем рынке производство и реализация данного вида спирта с 2010 года сократилась на 70%. ГП имеет возможность производить все виды спирта этилового ректификованного.

В связи с указанным Кабмин уполномочил "Укрспирт" осуществлять экспорт и оптовую торговлю спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного и плодового.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133580
 
 
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