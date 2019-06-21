[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.39
 Власть, Регуляторная политика, Коммунальные услуги
  275  0
Все про:Гройсман (1645) Донбасс (457) водоснабжение (67) вода (56)

 Гройсман поручил запретить отключать электричество главному поставщику воды на Донбассе

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил немедленно возобновить поставки воды населенным пунктам Донбасса и закрепить за ее поставщиком – коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса" – статус защищенного потребителя.

Как пояснил глава Кабмина, это сделает невозможным отключение электричества для КП "Вода Донбасса" и устранит перебои с водоснабжением городов и поселков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, защищенный потребитель – потребитель электрической энергии, к которому применяется особый режим отключения и/или ограничения электроснабжения для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров готовит к следующему заседанию правительства документ, предусматривающий запрет на отключение водоканалов от электроэнергии в летний период.

Компания "ДТЭК Сети" по требованию поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" начала частичное отключение объектов КП "Вода Донбасса" от электроснабжения из-за долгов. Это привело к отключению водоснабжения в ряде населнных пунктов на Донбассе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133579
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьГройсман поручил запретить отключать электричество главному поставщику воды на Донбассе
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Грузия Донбасс Зеленский Крым КС протест Россия
 
 
 
 
 
 вверх