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Все про:Беларусь (489) нефть (2312) Россия (3894) Укртранснафта (173) нефтепровод (101)

 Россия и Беларусь спорят о дополнительных поставках нефти из-за остановки "Дружбы", – Reuters

Россия и Беларусь обсуждают дополнительные объемы российской нефти, которые должны быть направлены на белорусские НПЗ из-за перебоев с поставками после попадания грязной нефти в нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам двух государств, передает БизнесЦензор.

По данным собеседника агентства, Россия готова поставить на НПЗ "Нафтан" в Беларуси 30 тыс. тонн нефти, недопоставленной из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба".

В свою очередь Минск хотел бы увеличить этот объем до 200 тыс. тонн и пытается договориться об этом с Москвой.

Также, по словам источника, Беларусь может определиться с суммой компенсаций потерь от загрязнения нефтепровода после ремонтов на НПЗ в августе-сентябре.

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Как сообщалось, АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133576
 
 
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