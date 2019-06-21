 ГФС открыла реестр плательщиков акциза с реализации топлива

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

Реестр доступен на сайте ведомства

Публикация началась 14 июня 2019 года. Последние компании, зарегистрированные в реестре, - КП "Киевпастранс" и ЧП "Петрол Газ" (Донецкая область). Данные о них внесены 20 июня.

Всего в реестре по состоянию на утро 21 июня значится 7078 юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Первая запись в этом реестре сделана в марте 2016 года. В 2016 году в нем зарегистрировалось 3947 субъектов, в 2017 - 1222, в 2018 - 1283, с начала 2019 года - 626.

Ежедневная публикация реестра предусмотрена Порядком электронного администрирования реализации топлива, утвержденного постановлением правительства №113 от 24 февраля 2016 года.

Ранее проверить наличие компании в этом реестре можно было через электронный кабинет ГФС по идентификационному коду, но полный список всех зарегистрированных компаний был недоступен.

С 1 июля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие обязательную регистрацию акцизных складов в системе электронного администрирования реализации топлива (СЕАРП), усиление контроля над оборотом топлива, а также введение лицензирования деятельности по оптовой, розничной торговле топливом, его хранению и производства.

Эти изменение были приняты Верховной Радой в ноябре 2018 года. В начале июля ГФС обнародовала типовые формы заявок на получение лицензий и регистрацию акцизных складов.

По оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, вступление в силу этих изменений позволит сократить объем теневого рынка нефтепродуктов.

"Модернизированная СЕАРП направлена на вытеснение теневого рынка. Новая система будет учитывать обороты и остатки легального топлива отдельно на каждом заводе, нефтебазе, заправке и будет сверяться с данными уровнемеров и расходомеров, которые в 2019 году устанавливаются на акцизных складах и будут ежедневно показывать реальный объем оборота и остатков топлива", - объясняла ранее президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

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