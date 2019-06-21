 Поголовье свиней в хозяйствах населения сократится на 35%, – ассоциация

Об этом сообщила глава ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) Оксана Юрченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу отраслевого объединения.

По данным ассоциации, сейчас более 40% общего поголовья свиней в Украине приходится на приусадебный сектор.

"В последние пять лет количество свиней в домохозяйствах населения сокращается в среднем на 7,5% в год. Так, в 2015 году поголовье свиней в приусадебном секторе насчитывало 3,6 млн голов, в этом году оно равно 2,6 млн", – отметила Юрченко.

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По словам главы ассоциации, такому развитию событий способствуют эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Украине, отсутствие идентификации животных в хозяйствах населения и низкий уровень биобезопасности.

"Так, в случае подозрения на африканскую чуму, владельцы таких свиней пытаются как можно быстрее их сбыть, что способствует распространению болезни. Продажа неидентифицированных подворно забитых свиней на стихийных рынках, в свою очередь, затрудняет контроль эпизоотической ситуации в стране", – отметила Юрченко.

Глава ассоциации также напомнила, что с 1 января 2025 года вступит в силу положение о запрете на реализацию на рынках животных, забитых подворно: в соответствии с положениями закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" к продаже будут допускать только свинину с сертифицированных боен.

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