 Власти Зимбабве готовятся ввести новую валюту вместо обесценившегося зимбабвийского доллара

Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который занял президентский пост после смещения в ходе военного переворота в ноябре 2017 года многолетнего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень важно, чтобы у нас была собственная валюта. Я уверен, что мы сможем добиться этого еще до конца текущего года или в первом квартале следующего года", – заявил Мнангагва в интервью агентству Bloomberg.

Доллар Зимбабве фактически прекратил существование в середине 2009 года, после наблюдавшейся годом ранее гиперинфляции, которая на пике достигала почти 80 млрд процентов.

В последние годы в стране активно используются доллар США и южноафриканский рэнд, а также квазивалюта RTGS – привязанные к доллару электронные долговые обязательства без реального обеспечения.

По словам Мнангагвы, министр финансов Зимбабве подготовил почву для создания новой валюты, добившись профицита бюджета страны впервые за много десятилетий.

"Я был в правительстве в течение 38 лет в качестве министра, и я не могу вспомнить, чтобы когда-либо у нас был профицит бюджета. Теперь же этот молодой человек смог добиться профицита менее чем за 8 месяцев. Это дает мне уверенность в его мнении", – заявил 76-летний Мнангагва.

В прошлом месяце правительство Зимбабве согласовало условия сотрудничества с МВФ впервые более чем за 10 лет. Эксперты фонда оценят прогресс Зимбабве в экономическом плане к концу января 2020 года, отметил Мнангагва.

В дальнейшем правительство Зимбабве рассчитывает получить доступ к финансированию, которое позволит ей погасить долг в размере $1,2 млрд перед Всемирным банком, Африканским банком развития и Европейским инвестиционным банком.

Мнангагва добавил, что следующим шагом властей станет реструктуризация долга. Он отметил, что страна может выпустить евробонды "в конце следующего года".

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