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 Кабмин введет временный запрет на отключение водоканалов от энергоснабжения

Кабинет министров готовит к следующему заседанию правительства документ, предусматривающий запрет на отключение водоканалов от электроэнергии в летний период.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было совещание у премьер-министра. На среду (26 июня) мы готовим решение для того, чтобы обеспечить невозможность отключения в летний период непосредственно предприятий водоснабжения", – сказал Зубко.

Как сообщалось, с внедрением с 1 января 2019 года нового розничного рынка электрической энергии у ряда бюджетных организаций и коммунальных предприятий возникли проблемы с энергоснабжением. Среди прочего, речь идет о трудностях с поставкой электроэнергии для критически важных для инфраструктуры предприятий, имеющих задолженность за потребленную энергию.

Так, коммунальное предприятие "Вода Донбасса" ранее неоднократно сообщало о проблемах с осуществлением расчетов за потребленную им электроэнергию (используемую в процессе очистки воды) перед оператором системы распределения "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", а также поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". В качестве причин, по которым возникли трудности, КП указывало на отсутствие у него средств из-за неоплаты поставленной им питьевой воды на временно неконтролируемые украинским правительством территории Донецкой области.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133556
 
 
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