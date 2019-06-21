 Минрегион обновил правила строительства кинотеатров

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"До сих пор в действующих устаревших строительных нормах относительно учреждений культуры и досуга, в частности, кинотеатров, содержатся советские требования по проектированию кинопроекционных только на пленочных носителях. И это в 21 веке, в эру цифровых технологий и гаджетов. Конечно, мы обновили эти требования и нормировали проектирование современных кинопроекционных с цифровыми носителями. Это в свою очередь позволяет существенно уменьшить общую площадь на обустройство этих помещений", – сказал Парцхаладзе.

Он пояснил, что из-за этой устаревшей нормы сегодня кинопроекционные комнаты проектируются гораздо большими, чем это необходимо. Ведь в устаревших требованиях учитывается необходимость размещения пленочного оборудования и носителей, которые по габаритам занимают больше места, чем цифровое.

Новые нормы не только урегулировали этот вопрос, но и четко определили параметры и детальные расчеты по размещению современных кинопроекционных помещений.

Новые ГСН уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время, после чего ориентировочно через три месяца вступят в действие.

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