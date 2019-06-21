 Поставщики тепла сократили потребление газа из-за теплой погоды, – Зубко

Об этом на селекторном совещании по подготовке к новому отопительному сезону заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Зубко, это стало возможным не благодаря температурным колебаниям.

Зубко также указал на неудовлетворительное выполнение предприятиями ТКЭ закона "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители".

"До сих пор 56% всех предприятий ТКЭ не заключили соглашения о реструктуризации долгов НАК "Нафтогаз", что влияет на их финансовую состоятельность и получение номинаций на газ на следующий отопительный сезон. Это означает, что в реестр они зашли, штрафные санкции на них уже не начисляются, а с другой стороны – никаких финансовых обязательств они на себя не взяли. Если такая ситуация продолжится, будут вноситься изменения в закон в первую очередь для того, чтобы убрать возможность имитации расчетов. Могу сказать – это тихий саботаж проведения реструктуризации", – подчеркнул Зубко.

По его словам, 32 предприятия ТКЭ из этого реестра вообще могут быть исключены. Зубко обратил внимание профильных заместителей жилищно-коммунального хозяйства областей и в первую очередь владельцев таких предприятий, как местное самоуправление, еще раз провести анализ состояния заключения таких договоров.

Относительно уровня оплаты предприятия ТКЭ за потребленный газ, то самый высокий уровень расчетов, относительно потребления в 2019 году должен Тернопольская – 124,1%, Черкасская области – 122% и Киев – 120,7%. Самый низкий уровень расчетов имеют Днепропетровская – 50,9%, Харьковская – 77,8% и Одесская области – 84,9%. Что касается отрасли водопроводно-канализационного хозяйства – уровень расчетов за электроэнергию – 94%, но по состоянию на 1 июня долг остается 6 млрд 162 млн грн. Тут наоборот ситуация хуже, потому что долг за такой же предыдущий период 2018 года значительно вырос. Возвращаясь к реструктуризации долгов, вице-премьер-министр указал, что на сегодня включено в реестр 228 предприятий с объемом кредиторской задолженности в 11 млрд грн. И только 91 предприятие ТКЭ заключило договоры на реструктуризацию на 2 млрд 856 млн грн.

"В этой ситуации я вижу только один механизм: списать и не платить штрафные санкции на 7,1 млрд грн тем предприятиям, которые имеют сегодня такую нагрузку. Дать им возможность заключить договоры по реструктуризации, уплатить эти средства и таким образом снять с себя долговую нагрузку без пени и штрафов. Но с другой стороны, сильного желания у этих предприятий активно двигаться в этом направлении нет", – отметил Зубко.

По состоянию на 14 июня 2019 года списано пени/штрафных санкций на сумму фактически 2 752 млн грн.

В то же время 118 предприятий, включенных в реестр (56%) не заключили договоры реструктуризации, в частности:

АО "Криворожская ТЭЦ" (долг – 1,012 млрд грн);

ПАО "Одесская ТЭЦ" (долг – 490,6 млн грн);

КП "Теплоснабжение города Одессы" (долг – 95,4 млн грн);

ООО "Ривнетеплоэнерго" (долг – 107,4 млн грн);

ПАО "Херсонская теплоэлектроцентраль" (долг в Реестре – 132,6 млн грн).

Также на сегодня 32 предприятия могут быть исключены из реестра в случае незаключения договора о реструктуризации задолженности в связи с отсутствием у таких предприятий разницы в тарифах. В частности, это КП "Винницаоблтеплоэнерго", ДПП "Кривбасспромводоснабжение", ЧАО "Бердянское предприятие тепловых сетей", Коммунальное предприятие тепловых сетей Харьковского района.

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