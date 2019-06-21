 Сеть Eva начала экспорт собственных торговых марок в Беларусь

Об этом сообщила во время пресс-конференции директор департамента СТМ сети Eva Галина Ободец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Украине мы производим более 60% продукции СТМ, остальное – за границей. На сегодняшний день мы ведем переговоры с 10 странами, заинтересовавшимися нашими проектами. С конца 2018 года отгружаем продукцию в Беларусь, в основном косметику, гигиенические средства и средства профессионального ухода", – рассказала Ободец.

Она уточнила, что в Беларуси ритейлер "Руш" работает с одной из крупнейших национальных сетей, а в странах, с которыми сейчас ведутся переговоры, компания намерена работать как с сетями, так и с местными дистрибуторами.

По данным ритейлера, в настоящее время компания имеет 100 партнеров-производителей продукции СТМ в 17 странах мира (Италия, Франция, Чехия, Польша, Турция, ОАЭ, Китай и другие).

Собственного производства ритейлер не имеет и не намерен запускать.

Как сообщила Ободец, с момента запуска первой СТМ в 2011 году объем реализации данной продукции в разрезе продаж сети Eva вырос в 4 раза: из 10 товаров в потребительской корзине четыре приходятся на СТМ.

В планах компании – сконцентрироваться в ближайшие годы на развитии нишевых проектов СТМ, таких как специализированная и профессиональная продукция, например, лечебные кремы и средства для отбеливания зубов.

"Это выпуск новых проектов в высоком и среднем ценовом сегментах, а также развитие эксклюзивных нишевых проектов. Сейчас во всем мире частные марки перестали быть проектами-копиями известных брендов, пытающихся создать лучшее ценовое предложение в нижнем ценовом сегменте. Рынок развивается более интенсивно в высоком ценовом сегменте, создавая проекты, способные вырасти в полноценные бренды", – подчеркнула Ободец.

По данным компании, в настоящее время Eva занимает на украинском рынке drogerie-сетей 43% по количеству торговых точек, 52% – по продажам в категории "товары для красоты и дома", 50% – по количеству покупателей.

Как сообщалось, ООО "Руш" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом – до 344,4 млн грн, чистый доход ритейлера в 2018 году возрос в 1,5 раза – до 10 млрд грн.

Активы "Руш" в 2018 году возросли в 1,68 раза – до 4,23 млрд грн.

Согласно сообщению компании, в декабре 2018 года "Руш" приобрела за 77 млн грн ООО "Латтеро", управляющей складами во Львове, и планирует в 2019 году открыть третий логистический центр, помимо двух в Днепре и Броварах.

По состоянию на 21 июня 2019 года, сеть Eva насчитывает 819 магазинов. Штат сотрудников насчитывает 10,5 тыс. человек.

ООО "Руш" основано в 2002 году. Имеет 37 собственные торговые марки, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на июль-2018, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык.

Уставный капитал ООО "Руш" составляет 10 млн грн.

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