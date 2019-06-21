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Все про:авиация (989) Иран (244) США (2208) авиасообщение (1224) Персидский залив (2)

 Международные авиакомпании прекращают полеты над Персидским заливом

Сразу несколько международных авиакомпаний, в том числе немецкая Lufthansa, нидерландская KLM и British Airways, сообщили, что их лайнеры в ближайшее время не будут летать над Ормузским проливом и Персидским заливом из-за инцидента со сбитым американским дроном.

Как сказано на сайте нидерландского авиаперевозчика KLM, речь идет о "мере предосторожности", причиной которой указан "инцидент с дроном", передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В свою очередь представитель авиакомпании Lufthansa сообщил, что соответствующие изменения в маршрутах вступили в силу уже в четверг, 20 июня. При этом запрет не распространяется на всю территорию Ирана и авиакомпания продолжит совершать рейсы в столицу страны Тегеран.

Ранее о запрете полетов зарегистрированных в США самолетов над Персидским заливом и Оманским заливом объявило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), связав это решение с ростом политической напряженности в регионе.

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Напомним, накануне элитные войска Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о том, что ими был сбит разведывательный дрон США, вторгшийся в воздушной пространство Ирана. Американское командование подтвердило информацию о том, что беспилотник типа Navy MQ-4C Triton был сбит, однако указало, что произошло это над международными водами.

Инцидент способствовал дальнейшему росту напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133538
 
 
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