 Нацкомиссия определила предельную цену на электроэнергию на рынке "на сутки вперед"

Об этом говорится в материалах Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подготовленных к заседанию регулятора в пятницу, 21 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, с не более 60% до не более 90% всего производимого объема электроэнергии по установленной в апреле-мае цене.

В частности, предусмотрено, что для целей PSO "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" будут продавать свою электроэнергию по предельным ценам по двусторонним договорам, заключенным на электронных аукционах.

Приобретать ее будут Гарантированный покупатель (госпредприятия, создаваемое на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа электроэнергии по "зеленым" тарифам), операторы системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго").

При этом граничная цена продажи электроэнергии определяется как средневзвешенная фактическая цена на отпуск электроэнергии соответствующего производителя в апреле-мае 2019 года.

Затем Гарантированный покупатель (ГП) будет продавать электроэнергию по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению.

Гарантированный покупатель будет продавать электроэнергию на биржевых сегментах (рынке "на сутки" вперед и внутрисуточном рынке), а также покупать на них электроэнергию для целей PSO. Предполагается, что ГП будет покупать э/э по двусторонним договорам и на биржевых сегментах на территории специальной торговой зоны – "остров Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС)".

На 1 июля 2019 года в Украине запланирован запуск нового модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

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