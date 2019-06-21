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 "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на июль еще на 13%

НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 12,7-13,5%, в зависимости от условий оплаты.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

В зависимости от объемов закупки, предложенные НАК цены на газ для коммерческих клиентов составят 5 017 - 5 606 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

"По сравнению с ценами на июнь 2019 года, в июле цены уменьшены на 12,7-13,5%", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в июне "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 7,6-7,9%.

5 июня Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений. Это третье изменение механизма за последние три месяца.

После этого "Нафтогаз" снизил на 7,3% цену газа в июне для населения и других потребителей по ПСО. 

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133531
 
 
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