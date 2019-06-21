 "Укртранснафте" понадобится до 5 месяцев для очистки трубопроводов от грязной нефти из России

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укртранснафта" в ответ на запрос Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

В компании отметили, что не осуществляют перекачку некондиционной нефти в российском направлении из-за отсутствия технической возможности. Загрязненная нефть передается партиями европейским потребителям в соответствии с графиком, утвержденным всеми операторами трубопровода "Дружба".

"Сейчас компания освободила одну нить нефтепровода "Дружба" от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода", – отметили в "Укртранснафте".

В компании добавили, что намерены получить возмещение от российской "Транснефти" убытков в результате попадания загрязненной нефти.

"Речь идет о возмещении дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики к украинской нефтетранспортной системы", – уточнили в компании-операторе нефтепроводов Украины.

В частности, это касается увеличения расходов на транспортировку, потому что работа одной ветке нефтепровода (как сейчас) более затратна, чем двумя ветвями (как это было до приостановки работы нефтепровода 25 апреля).

В компании отмечают, что все сроки, размер и условия выплат урегулированы специальным дополнительным соглашением к действующему договору на транспортировку нефти между "Укртранснафтой" и "Транснефтью". В то же время точный размер возмещения украинская сторона сможет назвать после завершения всех нестандартных работ, связанных с попаданием "грязной" нефти.

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Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.

В конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

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