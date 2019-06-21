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 Мировые цены на золото выросли до максимума за 6 лет

Сегодня впервые с 2013 года мировая цена на золото поднялась выше $1,4 тыс. за тройскую унцию.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Цена золота растет третий день подряд, сегодня его стоимость с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии поднималась на 1,7%, до $1411,63 за унцию. В Нью-Йорке августовские фьючерсы на золото также поставили максимум, поднявшись в цене до $1409,1 за унцию.

Позже золото начало дешеветь: цена августовского фьючерса на золото на бирже COMEX опускалась до $1391,95 за тройскую унцию.

Эксперты полагают, что на горизонте 12 месяцев стоимость тройской унции золота может формироваться в диапазоне $1,40–1,45 тыс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133529
 
 
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