 Долг "Укртрансгаза" перед поставщиками газа для технических нужд превысил 4 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубометров и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн с НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений.

"Вероятная причина – дефицит средств "Укртрансгаза" и, как следствие, несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд (ПТН), долг по которым уже составляет 4,1 млрд грн", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас запас газа в подземных хранилищах оператора ГТС для технических нужд составляет 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м.

"Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить "Укртрансгазу" 190 млн куб. м газа по заключенным контрактам только при условии уплаты компанией долга за предыдущие периоды. При этом потребность в газе на ПТН для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы оператора ГТС в июне-августе составляет около 720 млн куб. м", – подчеркивается в сообщении.

В связи с этим "Укртрансгаз" предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"ГосЧС Украины 20 июня предоставила обратную связь, классифицировав уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов магистрального трубопроводного транспорта ГТС Украины как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, на минувшей неделе "Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для закупки газа для производственных нужд, из-за чего компания не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа.

"Задолженность "Укртрансгаза" за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа", – заявили в компании.

По данным оператора ГТС Украины, остаточных объемов газа для производственно-технологических нужд, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

Напомним, АО "Укртрансгаз" по итогам проведенных в начале мая 15 тендеров на поставку 1,45 млрд куб. м природного газа для производственно-технологических и других нужд определил победителей только восьми из них с поставкой 0,65 млрд куб. м.

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