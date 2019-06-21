 Антимонопольный комитет оштрафовал связанного с авиакомпанией SkyUp туроператора

Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает БизнесЦензор.

"АМКУ наложил штраф в 1,5 млн грн на туроператора "Джоин Ап!" За распространение недостоверной информации относительно того, какими авиакомпаниями будут перевозиться туристы", - сообщает Терентьев.

Терентьев уточнил, что JoinUp! информировал потенциальных клиентов, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями МАУ и "Роза ветров", с которыми у туроператора сделок не было.

Он напомнил, что АМКУ уже второй раз за год штрафует JoinUp!. "В январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тыс грн за неправдивую рекламу относительно "лидерства" компании на рынке", - сообщает Терентьев.

Как сообщал БизнесЦензор, Барышевский районный суд приостановил действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства в среду, 12 июня, заявил, что авиакомпания SkyUp продолжит полеты, а для обеспечения этого уже найдено необходимое решение.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!. Компания начала чартерные перевозки с конца мая 2018 года.