 "Нафтогаз" начал процесс отделения оператора ГТС, – СМИ

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Это следует из протокола заседания Управляющего комитета проекта "Отделения деятельности по транспортировке газа", копия которого есть в распоряжении издания.

Ранее планировалось начать с 1 июля процесс формирования отдельного юрлица - зарегистрированного в январе 2019 года ООО ОГТСУ (принадлежит "Укртрансгазу").

Согласно протоколу, в ООО будут переведены все сотрудники, обеспечивающие транспортировку природного газа, а также подписан договор о техническом обслуживании между "Укртрансгазом" и ОГТСУ.

Также комитет решил подготовить письмо на имя президента Украины, Кабинета министров и СНБОУ о том, что выбранная модель отделения не позволяет защитить интересы "Нафтогаза" в арбитражном процессе с "Газпромом".

Еще одно письмо будет отправлено в ЕБРР и ЕИБ. Оно касается остановки действия кредитного договора по проекту газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (УПУ).

После согласования финансового плана планируется подписание договора о предоставлении услуг между АО "Укртрансгаз" и ООО ОГТСУ.

В конце мая Кабинет министров утвердил модель разделения "Нафтогаза", которую поддержал Всемирный банк.

Модель базируется на принципе собственности (OU или Ownership unbundling). Постановлением от 5 июня 2019 года Кабмин предложил Минэнерго, МЭРТ, НКРЭКУ и АМКУ разработать до 20 июня проект акта о временной передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению МГУ.

Сейчас филиал АО "Укртрансгаз" - Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) выполняет функции по технической эксплуатации газотранспортной системы.

"Нафтогаз" планировал передать МГУ сформированное ОГТСУ, которое получило все необходимые для осуществления деятельности разрешения. Таким образом, процесс анбандлинга будет завершен.

До этого подземные хранилища газа "Нафтогаз" планировал выделить в отдельную структуру, которая не подчиняется МГУ.