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 Полная очистка белорусского участка "Дружбы" от грязной нефти ожидается в августе, – "Белнефтехим"

Полная очистка двух веток нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси от загрязненной российской нефти ожидается в середине августа, сообщил концерн "Белнефтехим" в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года", - говорится в сообщении концерна.

По данным концерна, к середине августа планируется полностью завершить очистку системы нефтепроводов "Гомельтранснефть-Дружба". Сейчас продолжается вытеснение "грязной" нефти из третьей ветки на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. "На 21 июня разделительный снаряд прошел 259 км от Кобрина, завершить очищение указанной нитки нефтепровода от границы до ЛПДС "Мозырь" планируется к началу июля 2019 года", - описали ситуацию в концерне. "Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу концерн уточнил, что к 15 августа планируется также завершить очистку нефтепровода Унеча-Полоцк (северная ветка "Дружбы"), в котором находится 460 тыс. тонн некондиционного сырья. Вытеснение загрязненной нефти из этого нефтепровода начато в пятницу.

Суммарно на территории Беларуси в трубопроводах находится около 620 тыс. тонн некондиционной нефти.

По информации концерна, поступающая в настоящее время из РФ нефть соответствует всем параметрам качества. "По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта", - отмечается в сообщении "Белнефтехима".

Как сообщалось, на территории Беларуси, по оценкам белорусской стороны, находилось более 1,3 млн тонн загрязненной нефти. Откачка реверсом некачественного сырья на территорию России из Белоруссии начата 24 мая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133506
 
 
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