 Транспортные предприятия сократили перевозки пассажиров на 5,9%, – Госстат

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее данным, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 42 млрд пасс./км, что на 4,3% превышает этот показатель за январь-май прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за первые пять месяцев воспользовалось 63,1 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,1% меньше, чем за январь-май 2018 года, а услугами автомобильного транспорта – 761,8 млн пассажиров (на 5,6% меньше).

Авиационный транспорт нарастил перевозку пассажиров на 10,6% – до 4,6 млн чел.

Кроме того, по данным Госстата, за январь-май 2019 года трамваями воспользовалось 262,5 млн пассажиров (сокращение на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), метрополитеном – 298,6 млн (сокращение на 1,2%), троллейбусами – 405,7 млн (падение на 8,4%).

Перевозка пассажиров водным транспортом сократилась на 3,3% по сравнению с январем-маем 2018 года - до 0,1 млн чел.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.