[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.39
 Аграрный рынок
  280  0
Все про:экспорт (1431) курятина (78)

 Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в ЕС

Украина в январе-апреле этого года вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в Европейский Союз, увеличив экспорт этой продукции в ЕС на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,3 тысячи тонн, сообщила компания Pro-Consulting, ссылаясь на данные статистической отчетности Европейской комиссии.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"В соответствии с отчетом, Украина удерживает третью позицию среди стран-экспортеров мяса птицы в ЕС", - сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что рост экспорта украинской курятины в ЕС стал возможен благодаря высокому качеству украинской продукции, а также наращиванию внутреннего производства.

Кроме того, в 2017 году Евросоюз частично приостановил импорт курятины из Бразилии, что позволило украинским производителям существенно увеличить свою долю на европейском рынке.

В то же время, по словам экспертов, сдерживающим фактором увеличения экспорта курятины из Украины в Евросоюз являются действующие квоты.

По данным Государственной фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2018 году вырос на 21,2% в натуральном выражении - до 328,9 тысячи тонн, и на 30% в денежном выражении - до 506,6 миллиона долларов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133495
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынокУкраина вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в ЕС
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Грузия Донбасс Зеленский Крым КС протест Россия
 
 
 
 
 
 вверх