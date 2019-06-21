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Все про:декларация (266) Шуфрич (9) электронное декларирование (220) НАПК (162)

 НАПК выявило у Шуфрича незадекларированные активы на 27 миллионов

Нацагентство по предупреждению коррупции после проверки деклараций за 2016 и 2017 годы народного депутата Нестора Шуфрича ("Оппозиционный блок") выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму 27 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

"Так, народный депутат в декларации за 2016 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника вообще отсутствуют в декларациях", – сообщает НАПК.

В декларации за 2017 год Шуфрич уже указал информацию о стоимости квартир. Но стоимость 2 арендованных в этом году автомобилей не указал.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 год – более 13 млн грн", – сообщает НАПК.

О выявленных правонарушениях НАПК сообщило в Национальное антикоррупционное бюро.

НАПК выявило у Шуфрича незадекларированные активы на 27 миллионов 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133490
 
 
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 Топ комментарии
 
Ось до чого доводить нерегулярне биття Шуфрилу морди! НАПК выявило у Шуфрича незадекларированные активы на 27 миллионов - Цензор.НЕТ 5233
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Как Вы можете оговаривать такого порядочного депутата..... Он когда выступает ---- все за народ беспокоиться... Может Вы ошиблись... А с другой стороны он из ставленников Януковича. Ученик перещеголял своего учителя.
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После отмены статьи за незаконное обогащение это не имеет никакого значения.
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Как Вы можете оговаривать такого порядочного депутата..... Он когда выступает ---- все за народ беспокоиться... Может Вы ошиблись... А с другой стороны он из ставленников Януковича. Ученик перещеголял своего учителя.
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После отмены статьи за незаконное обогащение это не имеет никакого значения.
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Ну так к Ефремову его,пускай шпилят друг друга любители русского мира .
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Ось до чого доводить нерегулярне биття Шуфрилу морди!
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Зеленкин, АУ!!! ВРЕМЯ САЖАТЬ!!, помнишь свой предвыборный треп?... щас посмотрим...
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Забрати все, потім оштрафувати, потім від*издити...
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Ні, починати треба с третього пункту! НАПК выявило у Шуфрича незадекларированные активы на 27 миллионов - Цензор.НЕТ 6028
Він без цього, як без пряників.
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А послушать его трепотню на 112 так вроде за народ болеет,а Зеленского как критикует,просидев сколько сроков в парламенте и нечего не сделал для народа
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Вор всегда громче всех кричит держи вора.
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Сговор "донецких" и "зеленских". Приготовьте ваши кошельки !
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияНАПК выявило у Шуфрича незадекларированные активы на 27 миллионов
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