 Новинский выкупил долю Пинчука в нефтегазовой компании Regal Petroleum

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Пакет акций в размере 91868182 шт. был выкуплен у крупного акционера Regal Petroleum plc компании Kylestone Limited в рамках реализации стратегии развития бизнеса "Смарт-Холдинга" по добыче углеводородов. Pelidona Services Limited не намерена продолжать дальнейший выкуп акций на рынке", – говорится в пресс-релизе "Смарт-Холдинга".

"Мы подтверждаем факт сделки по продаже акций Regal Petroleum. Сделка осуществлена в рамках портфельной стратегии группы EastOne. Мы остаемся в нефтегазовом секторе Украины, продолжим фокусироваться на развитии активов, находящихся под мандатом группы, и изучать новые возможности", – сообщили в EastOne, под мандатом которой находится группа компаний "Гео Альянс" – одна из крупнейших в секторе добычи газа и газового конденсата в Украине.

Согласно данным на сайте Лондонской фондовой биржи, на площадке AIM которой торгуются акции Regal Petroleum, их котировки на закрытие торгов 20 июня составляли 39,95 пенса – по этой цене сделку можно было бы оценить в GBP36,7 млн (около $46,6 млн).

"Результаты сделки не повлияют на корпоративное управление Regal Petroleum и ее статус публичной компании. Не планируется никаких изменений в совете директоров", – отмечает "Смарт-Холдинг" в пресс-релизе.

Холдинг указывает, что Regal Petroleum демонстрирует хорошие результаты деятельности и продолжит оставаться основой газодобывающего направления, а стратегия его развития предусматривает как органический рост бизнеса путем наращивания добычи на существующих месторождениях, так и приобретение новых активов.

"Смарт-Холдинг уверен, что более глубокая интеграция с публичными площадками размещения акций является инструментом повышения капитализации, даст газодобывающему бизнесу большую устойчивость и откроет дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества с новыми институциональными инвесторами", – говорится в пресс-релизе "Смарт-Холдинга".

В биржевом сообщении в пятницу мажоритарный акционер отметил, что долгосрочное развитие и рост Regal Petroleum на AIM также может включать расширение базы акционеров в будущем.

Как сообщалось, гонконгская Kelda Ltd. в начале августа 2018 года приобрела пакет акций Regal Petroleum в 24,432%, который принадлежал российской "Альфа-групп". Биржевые котировки тогда составляли 39,1 пенса за акцию. В начале марта этого года она сообщила об увеличении этого пакета до 28,652%, однако в середине мая поделилась половиной своей доли в Regal Petroleum с другой компанией из Гонконга – Tomkins Trading Limited. Ранее в отчетности Нацсовета по телевидению и радиовещании бенефициарами Kelda и Tomkins Trading Limited были Виктор и Елена Пинчуки.

Regal Petroleum в 2018 году увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн (в том числе за счет восстановления стоимости активов на $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на Мехедивско-Голотовщинском и Свиридовском месторождениях, обесцененных в предыдущие периоды).

Выручка компании в прошлом году возросла на 88,3% – до $66,1 млн. Из этой выручки на долю газа пришлось $49,6 млн (годом ранее – $24,94 млн), конденсата – $12,7 млн (против $7,96 млн), LPG – $3,6 млн ($2,16 млн).

Как сообщалось, Regal Petroleum plc с активами в Украине завершила 2017 год с чистой прибылью $2,29 млн, тогда как по итогам 2016 года ее чистый убыток составил $1,26 млн.

Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011 года возобновила разработку своих основных активов в Украине – Мехедовско-Голотовщинского (MEX-GOL) и Свиридовского (SV) газоконденсатных месторождений в Полтавской области.