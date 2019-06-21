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 РФ обещает с июля возобновить в полном объеме поставки нефти по "Дружбе" в Польшу и Германию

Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщил, что в полном объеме возобновить транспортировку нефти в направлении Польши и Германии по нефтепроводу "Дружба" планируется с 1 июля.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Возобновление поставок кондиционной нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" должно произойти 4 июля.

"Разработана "дорожная карта" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. Уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба"", - сказал Приходько.

"Белнефтехим" 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу.

Российская "Транснефть" заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133472
 
 
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