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 Конгресс США одобрил законопроекты о выделении Украине $700 миллионов

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов, которыми предусмотрено выделение Украине $700 миллионов.

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в США, сообщает БизнесЦензор.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

На поддержку безопасности Украины предлагается выделить $250 млн, из них $50 млн должны быть направлены на предоставление летального вооружения оборонного характера.

"Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены объемом $445,7 млн", - сообщает посольство.

Проекты законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133455
 
 
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