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 Регуляторная политика, Аграрный рынок
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 Молдова пожаловалась на маркировку украинских соков

Национальное агентство по вопросам безопасности пищевых продуктов Республики Молдова сообщило о нарушении украинскими производителями-экспортерами сока и аналогичных продуктов требований местных норм в части маркировки пищевых продуктов.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Компетентный орган Республики Молдова сообщил о возможности применения ограничений к украинским производителям соков и аналогичных продуктов в случае выявления повторных нарушений", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Национальное агентство по вопросам безопасности пищевых продуктов Республики Молдова инициирует проведение совместных проверок компетентными органами обеих стран украинских производителей соков, которые экспортируют продукцию в Молдову.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133410
 
 
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