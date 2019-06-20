 Менеджер Коломойского подал в суд пакет исков для возвращения в "Укртранснафту"

Соответствующие определения суда обнародованы в едином реестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Эти заявления об обеспечительных мерах были поданы в суд с 6 по 10 июня, до регистрации непосредственно самих исков.

Исходя из обнародованных определений суда, обеспечительные меры, которые просил Лазорко, состояли из 9 пунктов.

В частности, он требовал немедленно запретить действующему генеральному директору "Укртранснафты" Николаю Гавриленко исполнять обязанности главы компании, то есть фактически отстранить его от управления "Укртранснафтой", остановить действие всех записей в регистрационное дело госкомпании после 19 марта 2015 года, и обязать Министерство юстиции немедленно зарегистрировать его как руководителя "Укртранснафты" с правом подписи.

После возврата всех заявлений, Лазорко подал в суд уже непосредственно пять исков без обеспечительных мер.

В них топ-менеджер "Привата" просит аннулировать все шесть записей об изменении руководства "Укртранснафты" и органа управления, сделанные после его отстранения, то есть после 19 марта 2015 года. Последний из таких исков был зарегистрирован 19 июня.

Один из пяти исков Лазорко отозвал. Случилось это на следующий день после того, как автоматическая система определения судьи назначила Марину Бояринцеву, следует из определения суда от 13 июня. Бояринцева определена судьей на 3 из 5 исков Лазорко, остальные два рассматривают судьи Добрянская и Григорович.

Ни по одному из дел, по состоянию на 20 июня, дата следующего заседания не назначена.

Как отмечает издание, практика подачи нескольких идентичных по содержанию исков обычно используется с целью выбора истцом нужного судьи среди тех, кого определит автоматическая система отбора. При такой схеме, как правило, истец выбирает лояльного судью, впоследствии отзывая все остальные иски.

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Как сообщалось, Александр Лазорко обратился в Окружной административный суд Киева с целью восстановиться в должности руководителя АО "Укртранснафта" на следующий же день после возвращения в Украину.

Ранее Министерство внутренних дел Украины сняло его с розыска.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по 4 эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом").

После объявления в национальный розыск, Лазорко поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. Эти судебные процессы длятся до сих пор. В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года набсовет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надвирной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день.

Сам Игорь Коломойский называл Лазорко эффективным менеджером и предлагал наградить его орденом за работу на должности главы госкомпании.

Также Коломойский не скрывал, что находится в хороших отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Аваков это подтверждал.

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