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 Крупнейшая авиакомпания США впервые заказала новейшие самолеты Airbus

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. договорилась о покупке 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR у Airbus SE, став первой американской компанией, заказавшей новые самолеты французского производителя.

Как сообщает американский канал CNBC, в рамках соглашения American купит 30 A321 XLR вместо заказанных ранее других моделей самолетов Airbus и дополнительно приобретет еще 20 новых лайнеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Airbus представила новый лайнер, способный совершать перелет через Атлантику, в понедельник. Компания получила ряд крупных заказов на этой неделе в ходе авиасалона в Ле Бурже. Первый XLR должен быть поставлен в 2023 году.

Boeing намеревается создать аналогичный самолет, однако планам компании мешает ситуация с приостановкой полетов лайнеров Boeing-737 MAX в связи с двумя авиакатастрофами.

Согласно сообщению американского производителя, самолет, который составит конкуренцию XLR, будет готов к 2025 году, однако аналитики опасаются, что проблемы, связанные с 737 MAX, могут привести к задержкам в реализации этих планов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133405
 
 
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