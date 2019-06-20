 Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации до нового рекорда

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в портфеле украинских банков 20 июня сократился на 9,33 млрд грн (на 2,6%) – до 347,64 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 10,73 млрд грн (на 1,4%) – до 766,81 млрд грн.

Объем облигаций в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 1,09 млрд грн (на 4,3%), до 23,98 млрд грн, физлиц – на 0,86 млрд грн (на 9,1%) до 8,59 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов 18 июня привлекло в госбюджет в гривневом эквиваленте 7,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего займа.

Напомним, в конце мая Украина присоединилась к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что должно создать больше возможностей для привлечения иностранных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте.

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