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 Оборот розничной торговли с начала года вырос на 9,6%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-мае 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 9,6% по сравнению с январем-маем 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в мае оборот розничной торговли возрос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом измерении также увеличился на 8,2% (май 2019 года к маю 2018 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-мае зафиксирован в Винницкой (на 18,3%), Черкасской (на 15,6%), Одесской (на 15,2%), Тернопольской (на 14,8%), Киевской (на 13,2%), Хмельницкой (на 12,2%), Луганской (на 11,5%), Донецкой (на 11,4%), Днепропетровской (на 11%) областях и Киеве (на 13,2%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133401
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияОборот розничной торговли с начала года вырос на 9,6%, – Госстат
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