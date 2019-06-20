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 В Украине стартовала уборка ранних зерновых

По состоянию на 20 июня аграрии начали уборку ранних зерновых культур в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

"В целом намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – сказано в сообщении.

В частности, собрано 49 тыс. тонн пшеницы с 17 тыс. га (урожайность – 29,1 ц/га), 341 тыс. тонн ячменя с площади 109 тыс. га. (4%, урожайность – 31,3 ц/га), 14 тыс. тонн гороха с 7 тыс. га (3%, урожайность – 18,2 ц/га).

Кроме того, аграрии собрали 6 тыс. тонн озимого рапса с площади 4 тыс. га при урожайности 15,3 ц/га.

Как сообщалось, по данным Госстата, урожай зерновых в Украина за 2018 год составил 70,06 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133399
 
 
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