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 Швеция планирует ввести налог на пластиковые пакеты

Правительство Швеции планирует ввести новый налог на пластиковые пакеты с 2020 года. После одобрения этой инициативы стоимость пластикового пакета в стране может вырасти до 7 шведских крон (20 грн).

Об этом сообщает шведское издание SVT, передает БизнесЦензор со ссылкой на Громадське.

В частности, согласно предложению правительства, планируют ввести налог в размере 2,8 евроцента за тонкий пакет и 28 евроцентов за стандартный, плотный пакет.

В шведском правительстве надеются, что после введения этого налога большинство шведов задумаются над приобретением многоразовой сумки для походов в магазины. Также введение нового налога должно способствовать достижению пошлины ЕС по использованию более 40 пакетов каждым человеком ежегодно.

Новый налог не будет применяться к многоразовым пластиковым пакетам, мусорным пакетам и пакетам для замораживания продуктов.

Экономический эффект от нового налога оценивается в 2,9 млрд шведских крон.

Ранее Чили стала первой страной в Латинской Америке, где официально запретили полиэтиленовые пакеты для коммерческого использования.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133397
 
 
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