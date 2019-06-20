 Беларусь не нашла новых поставок грязной российской нефти на своей территории

Об этом сообщили в белорусском госконцерне "Белнефтехим", передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"На территории Республики Беларусь по всем участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов", – сообщили в концерне.

"Ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается. Концерн и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе дублирующихся анализов, а не домыслов, и придерживаться принципа достоверности информации", – подчеркнули в "Белнефтехиме".

По оценке белорусского концерна, сейчас на территории страны в трубопроводах находится около 630 тыс. тонн некондиционной нефти.

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Как сообщалось, ранее российская "Транснефть" заявила, что на одном из участков нефтепровода "Дружба" на границе Беларуси и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой из-за чего на несколько часов была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе "Мозырь-Адамово" на Польшу.

Напомним, по данным российской "Транснефти", чистая нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу 10 июня.

Кризис с поставками загрязненной российской нефти привел в апреле к приостановке транзита в Европу по нефтепроводу "Дружба", способному прокачивать миллион баррелей нефти в сутки и обеспечивать четверть российского нефтяного экспорта. В результате инцидента нефтеперерабатывающие заводы Европы вынуждены были искать новые источники поставок.

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