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 Bentley объявил о планах выпустить гибридные версии всех своих автомобилей

Британский автопроизводитель Bentley объявил о намерении электрифицировать все свои модели в течении ближайших 6 лет.

Об этом сообщают Электровести, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что компания Bentley уже начала выпускать более современные модели, как, например, подключаемый гибридный кроссовер Bentley Bentayga, который появится в продаже до конца текущего года. Это первая электрифицированная модель марки.

Однако, по словам члена правления Bentley, отвечающего за продажи и маркетинг, компания "выпустит гибридные версии всех моделей к 2023 году".

Первый полностью электрический автомобиль Bentley появится к 2025 году. Хотя продажи электрокаров на текущий момент занимают лишь небольшую долю на всем автомобильном рынке, их популярность растет, и более 30% покупателей роскошных автомобилей интересуются экологически чистыми машинами.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133390
 
 
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