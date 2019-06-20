 Bentley объявил о планах выпустить гибридные версии всех своих автомобилей

Об этом сообщают Электровести, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что компания Bentley уже начала выпускать более современные модели, как, например, подключаемый гибридный кроссовер Bentley Bentayga, который появится в продаже до конца текущего года. Это первая электрифицированная модель марки.

Однако, по словам члена правления Bentley, отвечающего за продажи и маркетинг, компания "выпустит гибридные версии всех моделей к 2023 году".

Первый полностью электрический автомобиль Bentley появится к 2025 году. Хотя продажи электрокаров на текущий момент занимают лишь небольшую долю на всем автомобильном рынке, их популярность растет, и более 30% покупателей роскошных автомобилей интересуются экологически чистыми машинами.

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